Barrou Barrou Barrou, Indre-et-Loire Atelier arts plastiques Barrou Barrou Catégories d’évènement: Barrou

Indre-et-Loire

Atelier arts plastiques Barrou, 18 septembre 2021, Barrou. Atelier arts plastiques 2021-09-18 – 2021-09-18

Barrou Indre-et-Loire Barrou 13 EUR 13 Atelier encres colorées, voyage en milieu sous-marin, proposé par Edwige Ziarkowski. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire. Atelier encres colorées, voyage en milieu sous-marin, proposé par Edwige Ziarkowski. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire. contact@lepreambule.fr Atelier encres colorées, voyage en milieu sous-marin, proposé par Edwige Ziarkowski. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire. Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Barrou, Indre-et-Loire Autres Lieu Barrou Adresse Ville Barrou lieuville 46.86517#0.77305