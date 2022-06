Atelier Arts plastique en famille Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Atelier Arts plastique en famille Saint-Valery-en-Caux, 21 août 2022, Saint-Valery-en-Caux. Atelier Arts plastique en famille

Front de mer-Cabane Lire à la plage Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

2022-08-21 15:00:00 – 2022-08-21 Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Atelier création d’affiche bains de mer façon Art Nouveau (dessin et crayons de couleurs). Tarif : 5€ (1 adulte + 1 enfant / matériel fourni)

(RV à 15h aux cabanes à côté de Lire à la Plage)- Sur réservation conseillée. Atelier création d’affiche bains de mer façon Art Nouveau (dessin et crayons de couleurs). Tarif : 5€ (1 adulte + 1 enfant / matériel fourni)

(RV à 15h aux cabanes à côté de Lire à la Plage)- Sur réservation conseillée. +33 2 35 57 14 13 Atelier création d’affiche bains de mer façon Art Nouveau (dessin et crayons de couleurs). Tarif : 5€ (1 adulte + 1 enfant / matériel fourni)

(RV à 15h aux cabanes à côté de Lire à la Plage)- Sur réservation conseillée. Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Front de mer-Cabane Lire à la plage Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime

Atelier Arts plastique en famille Saint-Valery-en-Caux 2022-08-21 was last modified: by Atelier Arts plastique en famille Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux 21 août 2022 Front de mer-Cabane Lire à la plage Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime