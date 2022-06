Atelier Arts plastique en famille, 24 juillet 2022, .

Atelier Arts plastique en famille



2022-07-24 15:00:00 – 2022-07-24

Atelier dans le cadre de Partir en Livre et en collaboration avec la Médiathèque.

Atelier BD- scénariste/dessinateur : les deux membres de la paire d’amis vont dessiner une planche de bande dessinée sans parole. Après réalisation et échange des feuilles, l’autre imaginera les paroles et bulles en rapport avec le visuel et ainsi les planches auront été réalisées conjointement à 4 mains.

Gratuit : 1 adulte + 1 enfant / matériel fourni

(RV à 15h aux cabanes à côté de Lire à la Plage)- Sur réservation conseillée.

Atelier dans le cadre de Partir en Livre et en collaboration avec la Médiathèque.

Atelier BD- scénariste/dessinateur : les deux membres de la paire d’amis vont dessiner une planche de bande dessinée sans parole. Après réalisation et échange des…

Atelier dans le cadre de Partir en Livre et en collaboration avec la Médiathèque.

Atelier BD- scénariste/dessinateur : les deux membres de la paire d’amis vont dessiner une planche de bande dessinée sans parole. Après réalisation et échange des feuilles, l’autre imaginera les paroles et bulles en rapport avec le visuel et ainsi les planches auront été réalisées conjointement à 4 mains.

Gratuit : 1 adulte + 1 enfant / matériel fourni

(RV à 15h aux cabanes à côté de Lire à la Plage)- Sur réservation conseillée.

dernière mise à jour : 2022-06-23 par