Atelier Arts plastique en famille, 17 juillet 2022, .

Atelier Arts plastique en famille



2022-07-17 15:00:00 – 2022-07-17

Atelier dans le cadre de Partir en Livre et en collaboration avec la Médiathèque.

Atelier portrait : en tandem chacun dessinera le portrait de l’autre en découvrant les techniques du dessin et les proportions de la tête et du visage. Pour finir, nous rajouterons un petit corps en mouvement afin de donner un aspect caricatural et sympathique à l’ensemble.

Gratuit : 1 adulte + 1 enfant / matériel fourni

(RV à 15h aux cabanes à côté de Lire à la Plage)- Sur réservation conseillée.

