Atelier Artistorique [de 6 à 8 ans] Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône, jeudi 25 avril 2024.

Après une découverte des collections du paléolithique et du néolithique du musée, rythmée par des lectures et des images pour mieux appréhender cette période, cet atelier propose de se mettre dans la peau d’un artiste de la Préhistoire ! Un collier de pendeloques d’argile et coquillages sera à réaliser, ainsi que le modelage d’une statuette au motif animal pour les plus grands. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication.niepce@chalonsursaone.fr

