Atelier artistique Victoire Barbot Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Atelier artistique Victoire Barbot Aix-en-Provence, 10 décembre 2022, Aix-en-Provence. Atelier artistique Victoire Barbot

17 Rue Gaston de Saporta Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta

2022-12-10 – 2022-12-10

Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne L’atelier durera 2h30 et sera précédé d’une visite éclair de l’exposition « Trésors d’étoffes provençales » afin que chaque participant choisisse un motif au préalable.

L’œuvre de Victoire Barbot se caractérise par une pratique éco-responsable qui veille à recycler les matériaux existants comme le papier, pour en faire un objet de création. Les ateliers seront un moment de rencontre privilégiée avec l’artiste, qui se propose de transmettre aux participants sa technique singulière et poétique par la fabrication de feuilles de papier aux motifs inspirés des œuvres de l’exposition. L’artiste partagera volontiers ses réflexions et inspirations artistiques, portant sur les indiennes provençales, l’industrie du textile ou encore l’histoire de la peinture. L’artiste Victoire Barbot anime un atelier inspiré de sa pratique artistique à destination du public familial. +33 4 42 91 89 78 Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Musée du Vieil Aix - Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Ville Aix-en-Provence lieuville Musée du Vieil Aix - Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Atelier artistique Victoire Barbot Aix-en-Provence 2022-12-10 was last modified: by Atelier artistique Victoire Barbot Aix-en-Provence Aix-en-Provence 10 décembre 2022 17 Rue Gaston de Saporta Musée du Vieil Aix - Hôtel Estienne de Saint-Jean Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne