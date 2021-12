Villenave-d'Ornon Maison pour tous Gironde, Villenave d'Ornon Atelier artistique urbain ou activité manuelle Jeudi 30 décembre Maison pour tous Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Maison pour tous, le jeudi 30 décembre à 09:00

Gilles sera présent toute la matinée pour vous apprendre à graffer ou vous perfectionner !!! Vous pourrez réaliser une oeuvre afin de mettre en lumière la MPT pour le Pass Quartiers !!!

Atelier peinture à la bombe avec Art'Gil artiste Villenavais ou activité manuelle
Maison pour tous 12 rue du commandant Charcot, 33140 Villenave d'Ornon

2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T11:30:00

