Le samedi 21 mai 2022

de 14h00 à 17h00

gratuit

Au Portugal, la plupart des rues et trottoirs sont recouverts de mosaïques de pavés noirs et blancs aux motifs variés : les empedrados. L’artiste Patricia Joubert se propose de faire découvrir aux enfants (6-8 ans) cet aspect culturel du Portugal et de les initier à la mosaïque par le biais d’une réalisation. Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019

2022-05-21T14:00:00+01:00_2022-05-21T17:00:00+01:00

