Atelier artistique sur les 5 sens Domaine départemental de Chamarande Chamarande, samedi 1 juin 2024.

Atelier artistique sur les 5 sens Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Domaine départemental de Chamarande en continu et en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Une immersion dans les cinq sens lors des Rendez-vous au Jardin ! Rejoignez-nous samedi et dimanche après-midi pour explorer et nourrir votre imaginaire. Que vous soyez amateur d’art, passionné de nature ou simplement en quête de nouvelles inspirations, cette exploration sensorielle vous promet des découvertes fascinantes. Des activités pour stimuler chacun de vos sens et éveiller votre curiosité.

Tous publics

Gratuit, en continu et en accès libre

Rendez-vous à Chamaland

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20

© Domaine départemental de Chamarande