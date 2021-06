Paris La maison de la Conversation Paris Atelier artistique : “s’écrire” La maison de la Conversation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier artistique : “s’écrire” La maison de la Conversation, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 17h à 19h

Le mercredi 7 juillet 2021

de 17h à 19h

Le mercredi 14 juillet 2021

de 17h à 19h

Le mercredi 21 juillet 2021

de 17h à 19h

gratuit

L’écriture de soi permet de se découvrir, de s’ouvrir aux autres et de se développer par les mots. Lors de ces ateliers, Sophie Wavelet — ancienne professeure de français — propose des exercices ludiques de rédaction pour s’épanouir. En partenariat avec l’association TAS2T, qui bâtit des liens avec les étudiants et les jeunes pour créer un espace d’expression et d’échange, où l’on dépasse ses pensées limitantes. Atelier destiné aux 12-20 ans. Inscription gratuite et obligatoire : ➡https://www.weezevent.com/atelier-s-ecrire Animations -> Atelier / Cours La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018

4 : Porte de Clignancourt (642m) 13 : Porte de Saint-Ouen (694m)

Contact :La maison de la Conversation bonjour@maisondelaconversation.org https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation Animations -> Atelier / Cours Ados

Date complète :

2021-06-30T17:00:00+02:00_2021-06-30T19:00:00+02:00;2021-07-07T17:00:00+02:00_2021-07-07T19:00:00+02:00;2021-07-14T17:00:00+02:00_2021-07-14T19:00:00+02:00;2021-07-21T17:00:00+02:00_2021-07-21T19:00:00+02:00

La maison de la Conversation

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu La maison de la Conversation Adresse 10-12 rue Maurice Grimaud Ville Paris lieuville La maison de la Conversation Paris