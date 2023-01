ATELIER ARTISTIQUE « RAMÈNE TA FRAISE » SUR L’EXPOSITION « L’ÉTOFFE DES FLAMANDS » Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Expérimenter les formes et textures des fraises du XVIIe siècle en jouant avec des matériaux divers : papiers de soie, dentelles de papier, feutrine, etc. et repartez avec votre production.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Ramène ta fraise. En partenariat avec le Collectif PlayMode musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51

