Toulouse Musée des Augustins Haute-Garonne, Toulouse Atelier artistique pour tous Musée des Augustins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier artistique pour tous Musée des Augustins, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. Atelier artistique pour tous

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Augustins

Un atelier animé par des plasticiens qui permet aux participants de tous âges d’expérimenter leur créativité en s’inspirant du musée et de son monument. Le décor de l’architecture que les participants peuvent admirer depuis l’extérieur est le point de départ pour réaliser un nouveau décor grâce à des tampons spécialement fabriqués par les plasticiens du musée. **_Accès libre dans la limite des places disponibles._** **_Samedi et dimanche de 14h à 18h._**

En accès libre, dans la limite des places disponibles

Petits et grands sont invités à concevoir une création colorée inspirée de l’architecture du musée en utilisant des tampons de formes variées, certaines rappelant les décors du monument. Musée des Augustins 21 rue de Metz, 31000, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Augustins Adresse 21 rue de Metz, 31000, Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée des Augustins Toulouse