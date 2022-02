Atelier artistique pour enfants Trun Trun Catégories d’évènement: Orne

Trun

Atelier artistique pour enfants Trun, 21 avril 2022, Trun.
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Trun

2022-04-21 14:00:00 – 2022-04-21 15:30:00
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes
Trun Orne Trun

Enfants à partir de 7 ans – sur inscription – durée 1h30

Atelier artistique
"Créez un insecte à partir d'éléments glanés dans la nature : Branches, feuilles, petits cailloux, pommes de pin, morceaux d'écorce…, assemblez, collez… et laissez libre champ à votre imagination pour donner vie à la première pièce de votre cabinet de curiosités !

animations-mediatheque@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 02 50 http://www.mediatheques-argentan-intercom.fr/

“Créez un insecte à partir d’éléments glanés dans la nature : Branches, feuilles, petits cailloux, pommes de pin, morceaux d’écorce…, assemblez, collez… et laissez libre champ à votre imagination pour donner vie à la première pièce de votre cabinet de curiosités ! Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Trun

