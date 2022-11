Atelier artistique parents/enfants – Portrait du Père Noël Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: 14130

Atelier artistique parents/enfants – Portrait du Père Noël Pont-l’Évêque, 10 décembre 2022, Pont-l'Évêque. Atelier artistique parents/enfants – Portrait du Père Noël

Place du Tribunal Pont-l’Évêque 14130

2022-12-10 14:30:00 – 2022-12-10 16:00:00 Pont-l’Évêque

14130 pour les enfants de 2 à 6 ans

Pendant les vacances, venez vous initiez à l’art plastique lors des ateliers proposés par l’Espace Culturel des Dominicaines !

Techniques : gouache et collage pour les enfants de 2 à 6 ans

Techniques : gouache et collage lesdominicaines@pontleveque.fr +33 2 31 64 89 33 Pont-l’Évêque

