Lille La Barraca Zem Lille, Nord Atelier artistique parent/enfants : Eveil Musical La Barraca Zem Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier artistique parent/enfants : Eveil Musical La Barraca Zem, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lille. Atelier artistique parent/enfants : Eveil Musical

du samedi 12 juin au samedi 19 juin à La Barraca Zem

Chanter, découvrir toutes sortes d’instruments du monde entier, se servir de leur corps comme instrument, mais surtout faire de la musique pour le plaisir. Un atelier ludique qui permet d’acquérir des bases de musique tout en s’amusant et favorise l’éveil du goût à cette discipline artistique ! Places limitées, réservation obligatoire. Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’enfants (dès 2 ans). Gratuit pour un parent. [www.barracazem.fr](http://www.barracazem.fr) Petits et grands pourront chanter, découvrir toutes sortes d’instruments du monde entier La Barraca Zem 38 rue d’Anvers, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T16:30:00 2021-06-12T17:30:00;2021-06-19T16:30:00 2021-06-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu La Barraca Zem Adresse 38 rue d'Anvers, Lille Ville Lille lieuville La Barraca Zem Lille