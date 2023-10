Atelier artistique – Modèle Vivant·e Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier artistique – Modèle Vivant·e Galerie du Montparnasse Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Venez vous initier à la pratique du modèle vivant avec ce collectif transféministe de dessin et de représentation dissidentes. Libre participation aux frais Galerie du Montparnasse 55 rue du Montparnasse 75014 Paris Contact :

