ATELIER ARTISTIQUE | Le portrait photographique Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

ATELIER ARTISTIQUE | Le portrait photographique Musée Alexandre Dumas, 14 avril 2022, Villers-Cotterêts. ATELIER ARTISTIQUE | Le portrait photographique

du jeudi 14 avril au vendredi 15 avril à Musée Alexandre Dumas

L’émergence de la photographie au XIXe siècle a révolutionné et a démocratisé l’art du portrait. Il n’est plus l’apanage de l’aristocratie ou de la bourgeoisie. Comme Dumas en son temps, chacun a désormais la possibilité de démultiplier son image. Qu’il soit officiel, intime, familial, posthume, de groupe, nous nous servons du portrait photo pour véhiculer notre image. Rien n’est laissé au hasard : la mise en scène, le choix du décor, la pose, l’expression, la lumière… Tous à vos appareils ! **Matériel à apporter :** _un appareil photo ou un smartphone récent_ **Tous publics, à partir de 8 ans** **Dates :** jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022, de 9h à 12h (1 ou 2 séances au choix) **Durée :** 3h **Tarif :** 5,35 € + 18 ans / 3,20 € – 18 ans par séance **Réservation obligatoire :** 03 23 96 23 30 / [musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr](mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr)

5,35 € + 18 ans / 3,20 € – 18 ans par séance

Animé par David Rase Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Musée Alexandre Dumas Adresse 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Ville Villers-Cotterêts lieuville Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Departement Aisne

Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/

ATELIER ARTISTIQUE | Le portrait photographique Musée Alexandre Dumas 2022-04-14 was last modified: by ATELIER ARTISTIQUE | Le portrait photographique Musée Alexandre Dumas Musée Alexandre Dumas 14 avril 2022 Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Aisne