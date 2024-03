Atelier artistique « Le portrait en couleurs » Musée Lambinet Versailles, samedi 6 avril 2024.

Atelier artistique « Le portrait en couleurs » Un cours de dessin et d’aquarelle au musée. Dès 14 ans. Samedi 6 avril, 10h00 Musée Lambinet Sur inscription. Tarif 20 €. Dès 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Avec un professeur de l’École des Beaux-Arts de Versailles, initiez-vous au portrait aux crayons graphites et au crayon aquarellable face aux œuvres du musée Lambinet. Votre sens de l’observation sera mobilisé pour traduire en deux dimensions les proportions et les volumes du visage et du corps humain.

Matériel fourni.

Pour tous les publics dès 14 ans.

Musée Lambinet 54, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet/ http://www.facebook.com/museelambinet/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972875 »}, {« type »: « email », « value »: « activites.musee@versailles.fr »}] Construit dans la 2ᵉ moitié du XVIIIᵉ siècle, installé depuis 1932, le musée Lambinet est un musée municipal situé le long du boulevard de la Reine, quartier Notre-Dame, à Versailles qui retrace l’histoire de la ville.

Après trois ans de travaux, le musée rouvre ses portes au public le samedi 3 décembre 2022.

Cette refonte du parcours des collections permanentes offre une nouvelle cohérence au musée Lambinet pour affirmer son identité de « maison de collectionneurs ». Collections permanentes : 6 € / 5 € (Plein tarif /tarif réduit) • Gratuit le dernier dimanche du mois

musée Lambinet, ville de Versailles / Raphaële Fresnais