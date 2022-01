ATELIER ARTISTIQUE | Le carnaval de Monte-Cristo Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Musée Alexandre Dumas, le samedi 19 février à 10:00

À l’approche de Mardi gras, suivez Franz d’Epinay et Albert de Morcerf dans le tumulte du carnaval de Rome et ses traditions ! Laissez libre cours à votre imagination et créez votre propre masque de carnaval. Date : samedi 19 février 2022, à 10h Durée : 1h30 Tarif : 3,20 € Jeune public, de 6 à 10 ans Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 et à [musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr](mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr)

3,20 €

Créez votre plus beau masque de carnaval ! Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T11:30:00

