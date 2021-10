Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne, Villers-Cotterêts Atelier artistique | La Tulipe noire Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Après avoir décoré votre pot dans le style des faïences de Delft, vous pourrez y planter comme Cornélius un bulbe de tulipe Reine de la nuit à remporter chez vous. Matériel à apporter : un tablier – Durée : 2h30 – Tous publics, à partir de 8 ans Connaissez-vous le récit de La Tulipe noire d’Alexandre Dumas ? Cette histoire nous plonge dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, où le savant Cornélius Van Baerle tente de créer la plus mystérieuse des fleurs : une tulipe noire…

