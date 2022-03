Atelier artistique : La réparation Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx Dans le cadre de l’exposition “Raeboutier” de Clara Denidet.

Pourquoi et comment réparer un vêtement accidenté ? Découvrez des techniques pour réparer et travailler le textile. Dans le cadre de l’exposition “Raeboutier” de Clara Denidet.

