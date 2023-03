Atelier artistique et créatif le bourg La Tagnière Catégories d’Évènement: La Tagnière

Saône-et-Loire EUR 0 0 Tu as entre 5 et 99 ans, tu souhaites développer ta créativité !

Viens tenter l’expérience avec Chantal et Véronique, Ateliers les mercredis, dans les locaux de l’épicerie de La Tagnière.

Les 15mars, 5 et 26 avril, 17 mai, 7 et 28 juin, organisés en coopération avec le Foyer Rural de La Tagnière et le Café Associatif La Forge.

inscription et renseignements : Véronique 0385545879, maximum 8 personnes, participation libre +33 3 85 54 58 79 le bourg Epicerie Le Carpe Diem La Tagnière

