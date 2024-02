Atelier artistique et créatif Lieu-dit Grand Champmartin Broye, jeudi 9 mai 2024.

Atelier artistique et créatif Lieu-dit Grand Champmartin Broye Saône-et-Loire

La résidence s’adresse à toute personne qui a un projet et qui a envie de prendre un temps en nature pour s’y pencher ou simplement se ressourcer. Elle s’adresse à toutes et tous.

Dans un cadre enchanteur et naturel, vous pourrez vous consacrer pleinement à ce qui vous anime.

Ce format comprend

– le logement

– les repas (végétarien et essentiellement avec des produits frais et biologiques)

– les séances de yoga (adaptée à vos besoins).

En option il peut y avoir :

– transmission des techniques végétales

– transmission sur les plantes, cuisine sauvage, etc.

– balades guidées

– autres besoins/demandes

Possibilité de faire une proposition pour plusieurs personnes/groupes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-13

Lieu-dit Grand Champmartin Le Grand Champmartin

Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté julie.gouiran@gmail.com

L’événement Atelier artistique et créatif Broye a été mis à jour le 2024-02-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)