Atelier artistique enfants : Décodé-décoré Institut des Cultures d’Islam, 9 avril 2022, Paris. Le samedi 23 juillet 2022

de 16h30 à 17h45

Le samedi 18 juin 2022

de 16h30 à 17h45

Le samedi 21 mai 2022

de 16h30 à 17h45

Le samedi 09 avril 2022

de 16h30 à 17h45

. gratuit

Vos enfants participent à un atelier de pratique artistique autour de l’exposition « Silsila, le voyage des regards » présentée à l’Institut des Cultures d’Islam jusqu’au 31 juillet 2022, à Paris. Atelier à partir de 6 ans Les enfants se lancent dans un jeu de décryptage pour découvrir le sens des symboles cachés dans le tableau Cyrus et l’odeur du lys de Rayan Yasmineh. Ils créent ensuite un nouveau décor pour le grand roi Cyrus, en dessinant et collant à l’arrière-plan, des motifs végétaux et architecturaux en papiers colorés. Un atelier pour apprendre à composer un tableau en s’amusant. Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/decode-decore/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/decode-decore/

© Rayan Yasmineh, Cyrus et l’odeur du lys

