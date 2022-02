ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE – 1,2,3 COULEURS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE – 1,2,3 COULEURS Béziers, 23 février 2022, Béziers. ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE – 1,2,3 COULEURS Béziers

2022-02-23 – 2022-02-23

Béziers Hérault Vives, claires, foncées, chaudes ou froides, les couleurs ont un pouvoir d’expression merveilleux.

Grâce à cet atelier de peinture, venez découvrir leurs secrets.

Payant, inscription par téléphone.

Béziers

