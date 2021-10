Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Atelier Artistique “Dia de Muertos” Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Atelier Artistique “Dia de Muertos” Arcachon, 25 octobre 2021, Arcachon. Atelier Artistique “Dia de Muertos” 2021-10-25 10:00:00 – 2021-10-27 12:30:00 La Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia,

Arcachon Gironde Mini-stage vacances, dans le cadre

d’Halloween. Les créations : – Réalisation de masques « calaveras

Mexicanos » crânes colorés ornementés.

– Customisation de bouteilles au marqueur

ou customisation de peinture d’animaux en

+33 5 57 72 71 05

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse La Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia, Ville Arcachon lieuville 44.65581#-1.16826