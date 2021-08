Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Atelier artistique : dessin dans le jardin Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Atelier artistique : dessin dans le jardin Sélestat, 29 août 2021, Sélestat. Atelier artistique : dessin dans le jardin 2021-08-29 14:30:00 – 2021-08-29 17:30:00

Sélestat Bas-Rhin En alliant croquis du jardin et collages de plantes ou de matériaux récupérés, chacun traduira à sa manière le ré-ensauvagement du nouveau jardin du FRAC Alsace, conçu par le duo d'artistes suisses Gerda Steiner & Jörg Leinzlinger. Partez à la recherche de l'élan vital à l'œuvre depuis des points de vue cachés, micros ou macros…pour rendre compte de la nature qui reprend ses droits. Atelier artistique à partir de 7 ans au jardin du FRAC Alsace +33 3 88 58 87 55

