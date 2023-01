Atelier artistique : Des vitraux comme Chagall Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Atelier artistique : Des vitraux comme Chagall
Médiathèque des Gaves
Rue des Gaves
Oloron-Sainte-Marie
Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 A la manière de Chagall, « le passeur de lumière », cet atelier sera l’occasion pour les tout-petits de s’initier aux associations de couleurs et à la technique du collage pour produire sa réalisation personnelle.

Atelier animé par Sara Branger.

