Atelier artistique de bien-être : « Nature en mouvement » Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement, 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. payant

Tous les bénéfices sont utilisés pour proposer des ateliers personnalisés et adaptés aux besoins des personnes marginalisées et fragilisées, telles que celles en situation de handicap, en soins palliatifs ou souffrant de troubles de la mémoire, etc.

CODE PROMO (25€ au lieu de 35€) : MVAC7

Offrez-vous un atelier de convivialité et de bien-être conçu et animé par l’artiste Anna Edlin, basé sur une méthode novatrice au carrefour de l’art plastique, du spectacle vivant et des états de conscience modifiés.

Dans cet atelier créatif, nous allons explorer l’énergie dynamique de la nature en mouvement à travers une peinture collaborative. Nous serons emportés par des rythmes vifs et des mélodies évolutives qui favoriseront simultanément notre bien-être et notre croissance personnelle.

Libérez votre potentiel créatif et explorez votre être intérieur grâce à notre atelier unique qui combine les éléments essentiels du bien-être, de l’art, de la création, de la visualisation, de l’inspiration et de la musique. Joignez-vous à nous pour une expérience immersive et transformatrice !

Qui est le Surréalisme participatif ?

Créatrice d’expériences artistiques, l’association Surréalisme participatif vise à favoriser l’épanouissement personnel de chacun au travers de voyages hypnotiques provoqués par l’art et les ateliers d’artiste Anna Edlin. Différents évènements de convivialité et de bien-être sont proposés à tout public et en particulier aux personnes fragilisées et marginalisées. Au carrefour de l’art plastique, du spectacle vivant et des états de conscience modifiés, les ateliers du Surréalisme participatif reposent sur la prise de conscience des émotions et des perceptions de chaque spect-acteur ainsi que sur l’intelligence collective.

Quelle est la méthode ?

Rejoignez-nous dans notre engagement pour une société plus inclusive et solidaire.

La perspective du Surréalisme participatif est résolument humaniste et fait preuve de souplesse et d’empathie : pour nous, chaque être humain est précieux, chaque parcours est unique, chaque événement de vie est une opportunité et chaque expérience est porteuse de sagesse.

Découvrez comment votre soutien peut faire la différence dans la vie des personnes marginalisées et fragilisées. Chez Surréalisme participatif, tous les bénéfices sont utilisés pour proposer des ateliers personnalisés et adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, en soins palliatifs, ou souffrant de troubles de la mémoire. Notre mission est d’offrir un soutien bienveillant et attentif à ceux qui en ont le plus besoin. En prenant soin de vous, vous offrez également des moments de réconfort, de partage et d’épanouissement à ceux qui traversent des épreuves difficiles. Rejoignez-nous dans notre engagement pour une société plus inclusive et solidaire.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 Paris

Contact : https://www.annaedlin.com/surrealisme-participatif/ https://www.helloasso.com/associations/surrealisme-participatif/evenements/atelier-de-surrealisme-participatif-8-juin-15h-a-17h-nature-en-mouvement

Anna Edlin