ATELIER ARTISTIQUE : CREATION D’UN TABLEAU NATURE

ATELIER ARTISTIQUE : CREATION D’UN TABLEAU NATURE, 29 avril 2022, . ATELIER ARTISTIQUE : CREATION D’UN TABLEAU NATURE

2022-04-29 – 2022-04-29 Emilie Jaunard, médiatrice artistique / art thérapeute. Après avoir jouer avec les matières, expérimenter la création à plusieurs, parents et enfants confectionneront ensemble leur tableau nature en suivant et respectant les inspirations de chacun. Tout public famille Emilie Jaunard, médiatrice artistique / art thérapeute. Après avoir jouer avec les matières, expérimenter la création à plusieurs, parents et enfants confectionneront ensemble leur tableau nature en suivant et respectant les inspirations de chacun. Tout public famille +33 6 61 40 03 95 https://ladistillerie-lodeve.wixsite.com/ladistillerie-lodeve/ Emilie Jaunard, médiatrice artistique / art thérapeute. Après avoir jouer avec les matières, expérimenter la création à plusieurs, parents et enfants confectionneront ensemble leur tableau nature en suivant et respectant les inspirations de chacun. Tout public famille La distillerie dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville