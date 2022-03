ATELIER ARTISTIQUE – CAHIER DE CHIMERES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER ARTISTIQUE – CAHIER DE CHIMERES Béziers, 27 avril 2022, Béziers. ATELIER ARTISTIQUE – CAHIER DE CHIMERES Béziers

2022-04-27 – 2022-04-27

Béziers Hérault EUR 5 Créons de multiples créatures fantastiques en puisant dans la mythologie à l’aide des centaures, minotaures et autre satyres.

Atelier de collage/dessin.

Dès 7 ans.

Payant – réservation par téléphone. Créons de multiples créatures fantastiques en puisant dans la mythologie à l’aide des centaures, minotaures et autre satyres. Atelier de collage/dessin. Dès 7 ans. Payant – réservation par téléphone. +33 4 67 36 81 60 Créons de multiples créatures fantastiques en puisant dans la mythologie à l’aide des centaures, minotaures et autre satyres.

Atelier de collage/dessin.

Dès 7 ans.

Payant – réservation par téléphone. musées de béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

ATELIER ARTISTIQUE – CAHIER DE CHIMERES Béziers 2022-04-27 was last modified: by ATELIER ARTISTIQUE – CAHIER DE CHIMERES Béziers Béziers 27 avril 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault