Atelier artistique autour de la pratique du fusain 2021-09-29 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-29 17:00:00 17:00:00 Espace La Charité – Allée Georges Sauvestre Centre Social Lavault Ste Anne

Lavault-Sainte-Anne Allier

Lavault-Sainte-Anne Allier Lavault-Sainte-Anne EUR 3 5 Avec l’artiste Stéphanie Manchon. Cet atelier est ouvert aux amateurs à partir de 15 ans.

Les participants devront amener un chiffon et du savon ainsi qu’un support rigide si l’atelier se déroule en extérieur.

Sur inscription – 8 places disponibles. accueilcsrlavault@gmail.com +33 6 69 08 53 97 dernière mise à jour : 2021-09-23 par

