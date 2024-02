Atelier artistique Association Ladassol Châteaudun, mercredi 28 février 2024.

Dans l’écrin exceptionnel du château de Châteaudun, l’association Ladassol (La Différence au Service de la Solitude) vous propose un atelier artistique le 28 février 2024.

Jérôme Wadoux recycle les métaux au travers de sculptures fantastiques.

Son univers est fortement influencé par les réalisations de Tinguely et le mouvement steampunk. Il a exposé à de nombreuses reprises dans le département et il sera prochainement à la collégiale Saint André à Chartres et en octobre à Barbizon. Son ARTELIER de Bonneval est ouvert les vendredis samedis et dimanches.

Cet atelier sera l’occasion de de créer des objets à partir de matériaux de récupération et laisser ainsi libre cours à l’imagination de chacun .

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire associationladassol@gmail.com

