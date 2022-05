Atelier artistique “Apprendre à dessiner l’architecture” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 “Apprendre à dessiner l’architecture”

RDV 3 avenue du Général de Gaulle à Pau

Lors de cet atelier créatif, découvrez les techniques du dessin pour approcher l’architecture d’une villa des années 30. Nul besoin de savoir dessiner, il faut regarder, dire et partager puis donner la parole à son crayon. Animé par Myriam Fincker, architecte.

Matériel de dessin fourni.

