Atelier artistique : à la manière de Joana Vasconcelos Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier artistique : à la manière de Joana Vasconcelos Bibliothèque Robert Sabatier, 28 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Atelier inspiré de l’œuvre fantaisiste et joyeuse de Joana Vasconcelos. À partir d’un objet familier, de dessins, de carton et de laine, les enfants sont invités à créer un véritable objet d’art ! Théière géante à la Lewis Caroll, cornet de glace XXL fait de moules en plastiques, paire d’escarpins démesurés trônant au milieu d’une pièce du château de Versailles… L’artiste Joana Vasconcelos aime voir les choses en grand ! Ces étonnantes sculptures, souvent en matériaux recyclés, nous font voir les objets du quotidien sous un jour nouveau. Tout aussi caractéristique de son travail, l’exubérance des couleurs, visible dans le choix de ses tissus, rend son oeuvre fantaisiste et joyeuse. Avec cet atelier, les enfants sont invités à dessiner un objet familier de leur choix auquel ils donneront ensuite vie sur carton. Puis à l’aide de laines colorées, les enfants pourront recouvrir leur création, la faisant devenir un véritable objet d’art ! Un atelier proposé par la revue DADA dans le cadre de la saison du Portugal. Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (Paris) (137m) 85 : Jules Joffrin (Paris) (137m)

Contact : 01 53 41 35 60 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr Art contemporain;Atelier;Enfants

Date complète :

2022-05-28T15:00:00+01:00_2022-05-28T16:00:00+01:00

Dada

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Robert Sabatier Adresse 29 rue Hermel Ville Paris lieuville Bibliothèque Robert Sabatier Paris Departement Paris

Bibliothèque Robert Sabatier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier artistique : à la manière de Joana Vasconcelos Bibliothèque Robert Sabatier 2022-05-28 was last modified: by Atelier artistique : à la manière de Joana Vasconcelos Bibliothèque Robert Sabatier Bibliothèque Robert Sabatier 28 mai 2022 Bibliothèque Robert Sabatier Paris Paris

Paris Paris