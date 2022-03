Atelier artistique : 100 motifs Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Atelier artistique : 100 motifs Galerie d'art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-05-13

David Poey, artiste plasticien, proposera des ateliers en pied d'immeuble, pour imaginer et créer différents motifs. Plusieurs techniques seront proposées : tampons, pochoirs, tissus, impressions… Ces créations seront ensuite installées sur l'espace public.

