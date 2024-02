Atelier “Artistes en herbe” Gracieuses plumes Musée de Vernon Vernon, mercredi 6 mars 2024.

Atelier “Artistes en herbe” Gracieuses plumes Musée de Vernon Vernon Eure

Et si on coiffait et habillait les portraits du musée de gracieuses plumes… Mélangeons les textures, les couleurs et les formes pour créer de splendides parures rendant hommage aux oiseaux de nos collections.

Mercredi 6 mars

– 10h30-12h 3-6 ans

– 14h30-16h30 7-12 ans

Tarif 8,50 € par enfant

Réservation obligatoire 02 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06 16:30:00

Musée de Vernon 12 rue du Pont

Vernon 27200 Eure Normandie musee@vernon27.fr

