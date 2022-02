Atelier Artistes en herbe » Atelier cubisme : Portraits selon Picasso » Pôle culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Atelier Artistes en herbe » Atelier cubisme : Portraits selon Picasso »

Pôle culturel Favols, le mercredi 16 février à 10:00

**Des ateliers qui ouvrent le regard et l’esprit !** Les ateliers animés par Isciane Labatut allient une approche pédagogique et une production artistique, pour découvrir des artistes et des œuvres d’art de façon ludique.

Gratuit. Sur inscription auprès de la Médiathèque

Isciane Labatut, historienne de l’art et guide conférencière vous propose de découvrir l’art sous toutes ses facettes lors d’ateliers ludiques. Pôle culturel Favols Parc Favols, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:00:00

