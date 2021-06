Quimper Quimper Finistère, Quimper ATELIER ARTISTES EN HERBE (12-15 ans) – Style-oh ! Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper Finistère Quimper Après un tour dans l’exposition « Mucha, la beauté Art nouveau », à la découverte des plus grandes œuvres de Mucha les ados s’essayent au dessin « Art nouveau ». Ils utilisent tous les codes esthétiques qu’ils y verront afin de réaliser un portrait inondé de motifs, de graphismes mais l’ensemble avec un seul et unique outil le STYLO BILLE ! Un atelier créé par Sylvie Anat, Plasticienne

Durée : 2h / Tarif : 3.20 €

Après un tour dans l'exposition « Mucha, la beauté Art nouveau », à la découverte des plus grandes œuvres de Mucha les ados s'essayent au dessin « Art nouveau ». Ils utilisent tous les codes esthétiques qu'ils y verront afin de réaliser un portrait inondé de motifs, de graphismes mais l'ensemble avec un seul et unique outil le STYLO BILLE ! Un atelier créé par Sylvie Anat, Plasticienne

Durée : 2h / Tarif : 3.20 €

Nombre de places limité, sans les parents.

+33 2 98 95 21 60 https://www.weezevent.com/atelier-artistes-en-herbe-12-15-ans-style-oh

