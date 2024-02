Atelier Artissi’mots Clessé, mardi 12 mars 2024.

Il était une fois une plume et un pinceau qui s’activaient chacun de leur côté.

Un jour, surgit une envie…

» Et si nous œuvrions ensemble ? Après tout, nous ne sommes pas si différents, demanda le Pinceau à la Plume. Toi, tu fais de jolies boucles et des lignes pour écrire et moi je trace et dessine en couleur.

Quelle bonne idée ! répondit la Plume… Et quoi de plus inspirant que le printemps pour imaginer la création d’un petit poème et son illustration ? »

Et c’est ainsi qu’est né Artissi’Mots, l’atelier qui mêle écriture et dessin pour fêter chaque saison !

Voilà l’idée est lancée … Nous avons le plaisir d’annoncer avec Laurence, « la Plume » etKarine, « Le pinceau » la naissance de ce nouvel atelier fruit de notre rencontre.

Un atelier pour se mettre en création par l’écriture et par le dessin qui ne demande pas de talents particuliers … Alors, laissez vous guider par La Plume et Le Pinceau !!

Nous vous proposons une 1ère date mardi 12 mars de 19 h à 21 h 30

Lieu Atelier d’Eveil Artistique 71 CLESSÉ

Tarif 35 €

Places limitées merci de vous inscrire avant le 8 mars 40 40 EUR.

Début : 2024-03-12 19:00:00

fin : 2024-03-12 21:30:00

20, chemin Terre Derrière

Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté karine-mille@laposte.net

