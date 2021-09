Gerzat Gerzat Gerzat, Puy-de-Dôme Atelier artisanat par l’association : Les Jeunes Engagés pour l’Environnement 63 – Journées Européennes du Patrimoine Gerzat Gerzat Catégories d’évènement: Gerzat

Puy-de-Dôme

Atelier artisanat par l’association : Les Jeunes Engagés pour l’Environnement 63 – Journées Européennes du Patrimoine Gerzat, 18 septembre 2021, Gerzat. Atelier artisanat par l’association : Les Jeunes Engagés pour l’Environnement 63 – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Gerzat Puy-de-Dôme Gerzat Junior association pour la Préservation et la Protection de l’Environnement. Présentation de l’association et réalisation d’un atelier de bois avec la création de nichoirs, hôtel à insectes. theo.loubeyre@gmail.com +33 6 28 81 65 21 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gerzat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Gerzat Adresse Ville Gerzat lieuville 45.82568#3.14466