Atelier artisanat et campement viking

Atelier artisanat et campement viking, 22 octobre 2022, . Atelier artisanat et campement viking



2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-23 18:00:00 2 3.5 EUR L’arrivée de l’hiver s’accompagne de l’installation d’une troupe de vikings. Le Clan Solskirnir investit la cour du château et vous ouvre l’accès à son campement pour y découvrir : des ateliers d’artisanat variés, des jeux typiques, des démonstrations de force. Tout au long du weekend les guerriers s’affrontent dans des duels et des mêlées terribles… Venez donc découvrir les facettes de la culture scandinave pendant l’ère viking. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville