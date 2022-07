Atelier artisanat et campement viking

2022-07-30 13:30:00 – 2022-07-31 18:00:00 Les vikings, grands voyageurs de l’histoire, sont-ils déjà passés par Montaner ?

La troupe Nordvegir, « les routes du Nord » proposent une reconstitution historique du mode de vie scandinave avec des démonstrations d’artisanat, de cuisine, de jeux vikings et de combats. Les visiteurs pourront également se glisser dans l’équipement d’un vrai viking. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

