Atelier Artisanat – Ça Tourne Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Atelier Artisanat – Ça Tourne Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 5 février 2022, St lyphard. Atelier Artisanat – Ça Tourne

du samedi 5 février au mardi 5 avril à Village de Kerhinet 44410 St lyphard

Venez à Kerhinet à la rencontre de Fabrice, artisan tourneur sur bois installé à Saint­-Molf depuis 2012. Il fabrique des petits objets en bois à partir de bois locaux (hêtre, frêne,…) et des stylos en Morta (bois fossilisé que l’on trouve dans les marais de Brière) “haut de gamme”. Les objets mettent en valeur le patrimoine du territoire par les sources d’inspiration de l’artisan à savoir: le sel, l’eau, la faune et la flore mais aussi par la nature même d’un des matériaux qu’il valorise à savoir le Morta, spécifique du marais de Brière Venez à Kerhinet à la rencontre de Fabrice, artisan tourneur sur bois installé à Saint­-Molf depuis 2012. Il fabrique des petits objets en bois à partir de bois locaux (hêtre, frêne,…) et des st… Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-07T10:30:00 2022-02-07T12:30:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T17:30:00;2022-02-08T10:30:00 2022-02-08T12:30:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T17:30:00;2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T12:30:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-10T10:30:00 2022-02-10T12:30:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T17:30:00;2022-02-11T10:30:00 2022-02-11T12:30:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T17:30:00;2022-02-12T10:30:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-14T10:30:00 2022-02-14T12:30:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T17:30:00;2022-02-15T10:30:00 2022-02-15T12:30:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T17:30:00;2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T12:30:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T17:30:00;2022-02-17T10:30:00 2022-02-17T12:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T17:30:00;2022-02-18T10:30:00 2022-02-18T12:30:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T17:30:00;2022-02-19T10:30:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-21T10:30:00 2022-02-21T12:30:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T17:30:00;2022-02-22T10:30:00 2022-02-22T12:30:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T17:30:00;2022-02-23T10:30:00 2022-02-23T12:30:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T17:30:00;2022-02-24T10:30:00 2022-02-24T12:30:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T17:30:00;2022-02-25T10:30:00 2022-02-25T12:30:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T17:30:00;2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T17:30:00;2022-02-28T10:30:00 2022-02-28T12:30:00;2022-02-28T14:00:00 2022-02-28T17:30:00;2022-03-01T10:30:00 2022-03-01T12:30:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T17:30:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T12:30:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T17:30:00;2022-03-03T10:30:00 2022-03-03T12:30:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T17:30:00;2022-03-04T10:30:00 2022-03-04T12:30:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T17:30:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-07T10:30:00 2022-03-07T12:30:00;2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T17:30:00;2022-03-08T10:30:00 2022-03-08T12:30:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T17:30:00;2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T12:30:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T10:30:00 2022-03-10T12:30:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T17:30:00;2022-03-11T10:30:00 2022-03-11T12:30:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-14T10:30:00 2022-03-14T12:30:00;2022-03-14T14:00:00 2022-03-14T17:30:00;2022-03-15T10:30:00 2022-03-15T12:30:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T17:30:00;2022-03-16T10:30:00 2022-03-16T12:30:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T10:30:00 2022-03-17T12:30:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T12:30:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-21T10:30:00 2022-03-21T12:30:00;2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T12:30:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T12:30:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T10:30:00 2022-03-24T12:30:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T10:30:00 2022-03-25T12:30:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-28T10:30:00 2022-03-28T12:30:00;2022-03-28T14:00:00 2022-03-28T17:30:00;2022-03-29T10:30:00 2022-03-29T12:30:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T12:30:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T17:30:00;2022-03-31T10:30:00 2022-03-31T12:30:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T17:30:00;2022-04-01T10:30:00 2022-04-01T12:30:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T17:30:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T12:30:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-04T10:30:00 2022-04-04T12:30:00;2022-04-04T14:00:00 2022-04-04T17:30:00;2022-04-05T10:30:00 2022-04-05T12:30:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Village de Kerhinet 44410 St lyphard Adresse Village de Kerhinet 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Departement Loire-Atlantique

Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

Atelier Artisanat – Ça Tourne Village de Kerhinet 44410 St lyphard 2022-02-05 was last modified: by Atelier Artisanat – Ça Tourne Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard 5 février 2022 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique