Saint-Connan

Atelier Artis Saint-Connan, 6 novembre 2021, Saint-Connan. Atelier Artis 2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-06 16:30:00

Saint-Connan Côtes d’Armor Saint-Connan Atelier Artis de 10 heures à 17 heures Claire Amossé vous propose de découvrir ou d’approfondir votre expérience de la création artistique en explorant de manière très variée toutes les potentialités des techniques (dessin, peinture, photo, sculpture, fabrications diverses…), d’élargir vos connaissances de l’art classique ou contemporain en observant la pratique des artistes et les œuvres autour des questions essentielles de la création artistique : la représentation du réel, la couleur, l’espace, la narration ou l’expressivité de chacun.

