Cet atelier propose des décorations peintes créées pour des intérieurs (huisseries, murs et plafonds) avec des réalisations en trompe-l’œil, des travaux d’ornementations et des décors à base d’enduits naturels. Des prestations de rénovation de meubles sont également réalisées par l’atelier.

Des visites de l’atelier sont organisées durant ces journées et une exposition de décors peints est présentée au public.

Atelier Artemuse
559 Chemin du Moulin de la Salle
49260 Montreuil-Bellay
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
https://www.atelierartemuse.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

