Ouverture d’atelier atelier artair-e ceramique Verson Catégories d’Évènement: Calvados

Verson

Ouverture d’atelier atelier artair-e ceramique, 1 avril 2023, Verson. Ouverture d’atelier 1 et 2 avril atelier artair-e ceramique Vous pourrez concrètement accéder aux différentes terres crues utilisées, y découvrir les différents appareils venant en aide au façonnage de mes pièces, four, crouteuse, tour… et découvrir les produits me permettant de décorer une pièce

Possibilité d’une démonstration de pose d’engobes colorés sur faÏence ou démonstration de la pose d’un transfert graphique par la ségraphie ou par décalcomanie

Il sera enfin possible d’accéder à un showroom où des pièces de plusieurs collections seront exposées atelier artair-e ceramique 5 chemin hays verson Verson 14790 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://artaireceramique.wordpress.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 faïence ©modelage de grés et porcelaine

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Verson Autres Lieu atelier artair-e ceramique Adresse 5 chemin hays verson Ville Verson Departement Calvados Lieu Ville atelier artair-e ceramique Verson

atelier artair-e ceramique Verson Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verson/

Ouverture d’atelier atelier artair-e ceramique 2023-04-01 was last modified: by Ouverture d’atelier atelier artair-e ceramique atelier artair-e ceramique 1 avril 2023 atelier artair-e ceramique Verson Verson

Verson Calvados