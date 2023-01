Atelier Art – Thérapie : Célèbre tes couleurs Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Atelier Art – Thérapie : Célèbre tes couleurs Valence-en-Poitou, 11 février 2023, Valence-en-Poitou . Atelier Art – Thérapie : Célèbre tes couleurs 5 place de la Marne L’Ouvre Boîte Valence-en-Poitou Vienne L’Ouvre Boîte 5 place de la Marne

2023-02-11 14:00:00 – 2023-02-11 17:00:00

L’Ouvre Boîte 5 place de la Marne

Valence-en-Poitou

Vienne Un moment pour fêter tes couleurs en ce début d’année, pour toi. Viens te détendre, t’amuser, oser, créer et débloquer les tensions. Un moment pour fêter tes couleurs en ce début d’année, pour toi. Viens te détendre, t’amuser, oser, créer et débloquer les tensions. +33 6 67 06 56 78 Joëlle Poret

L’Ouvre Boîte 5 place de la Marne Valence-en-Poitou

