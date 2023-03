Je vous invite à venir découvrir mon atelier d’art textile contemporain dans le cadre d’un parcours artistique de 2 artistes à Plouha 22580 Atelier art textile contemporain Dominique Potard – Plouha, 1 avril 2023, Plouha.

Invitation à découvrir mon atelier

Je suis heureuse de vous ouvrir mon nouvel atelier créé il y a 6 mois. Tout de bois vêtu il jouxte notre maison passive. Je vous présenterai mon travail de plasticienne textile, mon univers créatif et artistique, ainsi que mes nouvelles créations.

L’Étoffe du temps

Vêtements de femmes installés dans mon jardin au fil des mois et des années, abandonnés au temps qu’il fait, au temps qu’il faut…. Je laisse la terre, le soleil, la pluie, la lune et les saisons y fairent œuvre.

S’en suit un délicat et méticuleux travail d’archéologie textile, de mise à jour du moindre fragment de ces oripeaux – trames et marges de leur passé antérieur.

Ces vêtement délités, en état de décomposition après leur passage dans le jardin, au bord de la disparition, élimés, troués, certains usés jusqu’à la corde, marbrés par la chimie de la terre, m’amènent à décrypter des écritures sauvages, entrevoir des territoires maritimes, des évocations imaginaires. Ils sont aussi traités et travaillés à leur forger d’autres histoires, d’autres vies, d’autres destins …

Sur les murs, loin de l’intimité originelle, les tableaux prennent vie, un autre tissage se fait. Parfois le textile semble disparaître derrière la création. L’ouvrage est extrêmement délicat, la matière est devenue fragile. Un collage minutieux pour certains ou protégés par un verre pour d’autres, fixe l’œuvre entrevue. Le textile donne à voir une savante alchimie entre ce que le temps en a fait et ce que je décrypte de ces traces testamentaires.

C’est une renaissance mue par des intentions profondes. Vestiges soignés tels des reliques, manipulés comme des joyaux, travaillés avec un infini respect pour amener le visiteur à une méditation intérieure par un propos poétique sur les questions fondamentales – d’où venons-nous, ou allons nous ?

Dans le cadre d’un parcours artistique sur Plouha, nous vous invitons à découvrir nos ateliers, suivez les paneaux Journées Européennes des Métiers d’Art

Dominique Potard – Plasticienne textile http://dominiquepotard.com

Pascale Morin – Céramiste https://by-rita.com/

Atelier art textile contemporain Dominique Potard – Plouha 5 rue Stang Vras 22580 Plouha Plouha 22580 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

parcours art textile contemporain

Joël Bellec photographe