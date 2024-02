ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, dimanche 25 février 2024.

ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques !

Réalisez des gravures, dessins et peintures sur une dalle de pierre, au moyen de pigments et d’outils en silex.

Atelier d’1h accessible à partir de 5 ans.

Places limitées. Réservation conseillée. EUR.

Début : 2024-02-25 11:00:00

fin : 2024-02-25 12:00:00

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

L'événement ATELIER ART SUR PIERRE Aurignac